Friedrich: “Investeer flink in het vergroten van labcapaciteit”

nieuws

Foto: RUG

Er moet flink geïnvesteerd worden in het vergroten van de labcapaciteit in ons land. Die oproep doet arts-microbioloog Alex Friedrich maandagavond op zijn Twitter-account aan de Tweede Kamer.

“Ten opzichte van de labcapaciteit. We kennen in Nederland geen mega-ziekenhuizen. Daarom hebben we ook geen mega-laboratoria”, schrijft Friedrich. “Investeer nu flink in het vergroten van de bestaande structuur in ons land. We hebben de capaciteit en eigen expertise ook in de toekomst nodig.”

Duitse laboratoria

De oproep is naar aanleiding van de capaciteitsproblemen die er spelen bij het afnemen van de coronatesten. In de afgelopen weken laten steeds meer mensen zich testen. De laboratoria kunnen dit echter niet meer bijbenen waardoor mensen langer op hun uitslag moeten wachten. Om de problemen op te lossen heeft minister Hugo de Jong (CDA) van Volksgezondheid samenwerking gezocht met Duitse laboratoria.

“Grenzen aan de testcapaciteit”

Microbioloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam reageert op de tweet van Friedrich door te zeggen: “En ook belangrijk om te stoppen met bashen. We beginnen nu in toenemende mate afhaken bij lab-medewerkers te zien. Het kan niet: doorlopend werken en alleen maar horen dat het niet genoeg is. Dit moet anders. Er zijn grenzen aan de testcapaciteit dus moeten er keuzes gemaakt worden.