Fractievoorzitter SP in Stad doet gooi naar zetel in de Tweede Kamer

Bron foto: SP Groningen / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

De SP heeft Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP-fractie in de Groningse gemeenteraad, toegevoegd op plek tien van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Maandagochtend presenteerde de SP haar verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

“Het parlement zal nooit mijn natuurlijke omgeving worden”, vertelt Dijk. “Dat is het niet in Groningen en dat zal het ook in Den Haag niet worden. Maar ik wil wel daar zijn waar de verhalen van miljoenen mensen gehoord dienen te worden. Daar waar de strijd van onderop kan worden afgemaakt. (..) In Den Haag wil ik die status quo bevechten en daar zal ik mijn uiterste best voor doen.”

Met Dijk heeft de kandidatenlijst van de Socialistische Partij een steeds sterker Gronings karakter. Ook Renske Leijten (oud-voorzitter ROOD Groningen, plek twee) en Sandra Beckerman (oud Statenlid, plek zes) staan op de eerste tien plekken van de kieslijst.