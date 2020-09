Forum Groningen wint Groninger Architectuurprijs

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De Groninger Architectuurprijs is gewonnen door Forum Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf maakte de winnaar vrijdagavond bekend op het dakterras van het winnende gebouw.

Zowel de publieksprijs, als de prijzen van de vakjury en de online-stemming gingen naar Forum Groningen, zo melden verschillende media . Podiumplaatsen in verschillende categoriën waren er voor het Oosterparkkwartier, het Helperpark, De Woldring en de woning ZwaartGruin aan het Harener Holt.

Ook werd de Boumaprijs dit jaar uitgereikt aan stadsbouwmeester Jeroen de Willigen. Deze prijs is bedoeld voor projecten die in kwaliteit uitzonderlijk zijn, met een betekenis die over de grenzen van Groningen reikt.