Forse schade bij brandstichting flat aan Korreweg, politie zoekt getuigen

Foto: Ben de Jager - 112-dokkum.nl

Bij de flat Korrezoom aan de Korreweg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd brand gewoed. De politie gaat uit van brandstichting.

De melding van de brand kwam rond 00.45 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Ook de politie en een ambulance kwamen ter plaatse”, meldt Ben de Jager van de incidentenwebsite 112-dokkum.nl. “Bij aankomst bleek er brand te woeden op een balkon. Een brandbare vloeistof was tegen het kozijn van een woning aangegooid waarna dit vlam vatte. Omstanders belden direct de hulpdiensten. Agenten waren als eerste ter plaatse, zij hebben met behulp van een schuimblusser het vuur onder controle weten te brengen. De brandweer heeft een nacontrole gedaan.”

Volgens De Jager is de schade aan de flatwoning aanzienlijk. “De politie is direct een onderzoek gestart. Daarbij werden sporen veiliggesteld en werden materialen in een bewijszak verzameld. Bij het incident raakte niemand gewond.” De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben. Heb je afgelopen nacht iets gezien in de buurt van de flat wat het onderzoek zou kunnen helpen, neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.