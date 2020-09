Fonds Ondernemend Groningen gaat verder onder nieuwe naam

nieuws

Foto: St. Ondernemersfonds Groningen

Het Fonds Ondernemend Groningen gaat verder onder een nieuwe naam. Sinds woensdag werkt men onder de naam Ondernemersfonds Groningen De naam en ook het logo en de vernieuwde huisstijl werden gepresenteerd op het dakterras van Forum Groningen.

Met de nieuwe naam denkt men beter aan te kunnen sluiten bij namen van vergelijkbare fondsen elders in het land. Het Ondernemersfonds Groningen speelt een nadrukkelijke rol in de economie van de stad. Het fonds wordt gefinancierd door middel van een opslag op de OZB niet-woningen. Dankzij deze middelen kunnen tal van projecten mogelijk worden gemaakt.

Ruim 800 initiatieven gerealiseerd

Aanvragen voor projecten kunnen worden ingediend via de vijf bedrijvenverenigingen: Groningen City Club, Bedrijvenvereniging WEST, Bedrijvenvereniging ZO, VBNO en Bedrijvenvereniging Ondernemend Ten Boer. Al deze aanvragen worden vervolgens beoordeeld door het bestuur. “De afgelopen bijna tien jaar zijn er ruim 800 initiatieven gerealiseerd met steun van dit fonds. Van de Groninger Retail Academy tot sfeerverlichting in winkelstraten, en van collectieve surveillance tot het aankleden van wijkwinkelcentra’, vertelt voorzitter Berjo Wortmann.

Ideeënbussen

“Het ondernemersfonds speelt een wezenlijke en verbindende rol bij het verbeteren van het economische klimaat in de stad. Wij vonden het tijd worden om met een nieuw logo, ontworpen door het jonge bureau Buenaparte, en een nieuwe naam, uit te dragen dat we van betekenis zijn voor ondernemend Groningen.” Het Ondernemersfonds Groningen stelt zichzelf als doel om in de komende tijd niet alleen projecten mogelijk te maken maar ook vooral een stimulerende en enthousiasmerende rol te vervullen. Hiervoor gaat het werken met ideeënbussen die de vijf verenigingen kunnen gebruikers om ondernemers te verleiden om ideeën in te dienen.