FNV wil dat gemeente Groningen stopt met project om uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen

foto: André Huitenga

Vakbond FNV wil dat de gemeente Groningen stopt met Schakelkans, een project dat mensen in de bijstand laat werken onder het minimumloon. Volgens de vakbond wordt iedereen beter van Schakelkans, behalve de uitkeringsgerechtigden.

“De uitkeringsgerechtigden zijn slechts goedkope krachten in een goedkoop verdienmodel voor werkgevers, bureau Schakelkans en de gemeente Groningen”, zegt Maureen van der Pligt, FNV-bestuurder. “Het bedrijf betaalt voor de uitkeringsgerechtigde die er werkt gewoon een minimumloon per uur aan de gemeente. De twee euro die de gemeente hierbij doet, gaat in een pot waar de gemeentebegeleiding en -scholing uit betaald worden voor alle uitkeringsgerechtigden.”

De gemeente zelf is erg blij met de resultaten van het project. Een proef met 10o bijstandsgerechtigden zorgde ervoor dat de gemeente dit project groter uitrolde.

Groningen schetst een te rooskleurig beeld van het project, zo stelt Van der Pligt: ‘Er is geen enkele garantie dat je na die zes maanden werken bij een bedrijf kunt blijven, dus dan mag je weer opnieuw in de carrousel voor goedkope krachten. Je mag ook maar 24 uur werken, zodat de premie van € 2 per uur gelijk blijft aan de maximale premie voor vrijwilligerswerk.”

FNV waarschuwt de gemeente Groningen dat acties volgen als het project Schakelkans niet stop: ‘Als jullie hiermee doorgaan gaan wij ook hier voor liggen. Wij zúllen dit een halt toeroepen.”