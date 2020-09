FNV vreest voor veel werkloosheid onder horecapersoneel

nieuws

De nieuwe coronamaatregelen die dinsdagavond zijn ingegaan zouden wel eens kunnen gaan leiden tot een toename van de werkloosheid onder horecapersoneel. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid kondigden maandagavond een nieuw pakket coronamaatregelen af. Zo mag de horeca vanaf 21.00 uur geen nieuwe klanten meer binnenlaten en moeten etablissementen vanaf 22.00 uur gesloten zijn. Daarnaast mogen er maximaal 30 personen binnen zijn. FNV zegt dat door de nieuwe regels met name flexwerkers de dupe zijn omdat zij voornamelijk in de avonduren en in de weekenden werken.

“De verkorte openingstijden zullen ongetwijfeld nodig zijn, maar zijn wel een klap in het gezicht van het horecapersoneel die de afgelopen periode er alles aan gedaan hebben om de veiligheid en de gezondheid van gasten en zichzelf te waarborgen”, zegt vakbondsbestuurder Edwin Vlek. De vakbond roept het kabinet op om de steunmaatregelen langzamer dan gepland af te bouwen. Ook moeten er speciale steunmaatregelen voor horecamedewerkers komen zodat zij begeleid kunnen worden naar ander werk. Tot slot vindt FNV dat ook flexwerkers op overheidssteun moeten kunnen rekenen.