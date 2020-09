FNP ziet Lelylijn wel zitten

nieuws

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

De Fryske Nasjonale Partij, de FNP, ziet de Lelylijn wel zitten. Dat werd dit weekend duidelijk tijdens een beraad tussen de Statenfractie en vertegenwoordigers van de afdelingen. Daarover schrijft de Leeuwarder Courant.

De FNP vormt samen met het CDA, PvdA en de VVD een coalitie in de Friese Provinciale Staten. De Statenfractie had zich eerder al achter de opvolger van de Zuiderzeelijn geschaard door in te stemmen met het bestuursakkoord. Tijdens het beraad werd duidelijk dat ook de afdelingen in de provincie de voordelen van een snelle treinverbinding met de Randstad en Groningen wel zien zitten.

Parallel aan A7

In 2002 stemde de partij nog tegen de komst van de Zuiderzeelijn. Volgens fractievoorzitter Sijbe Knol is er tussen de Zuiderzeelijn en de Lelylijn een groot verschil omdat de vroegere Zuiderzeelijn op hoogte aangelegd zou worden. “Dat is bij de Lelylijn niet het geval. Deze lijn heeft minder impact op het landschap.” Wel worden er volgens Knol voorwaarden gesteld. Zo moet de spoorlijn landschappelijk gezien zo goed mogelijk ingepast worden en moet deze parallel komen te liggen aan snelweg A7. Daarnaast moet de spoorlijn niet leiden tot een verstedelijking van Zuidoost-Friesland.

De Lelylijn is een nog te realiseren snelle spoorverbinding van de Randstad naar Groningen. De lijn gaat rijden via Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen.