Fledderus: “FC blijft zoeken naar versterking”

Foto: Sportphotoagency.com Mark-Jan Fledderus

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen blijft zoeken naar aanvallende versterking voor zijn team. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International.

De FC haalde woensdag de Noorse spits Jorgen Strand Larsen binnen, maar voor Fledderus is dat nog niet voldoende. Richairo Zivkovic is een optie. De spits staat onder contract bij een Chinese club, maar traint inmiddels weer enige tijd mee bij de FC. “Richairo’s zaakwaarnemer is in gesprek met Richairo’s werkgever. Meer kan ik er nu niet over zeggen,’ aldus Fledderus in de VI.

FC Groningen is ook nog op zoek naar een linksback. De spoeling is daar dun, omdat Amir Absalem is verkast naar Roda JC, en Gabriel Gudmundsson met een forse blessure kampt. Haast is geboden, want de FC begint de competitie komend weekend, met een thuisduel tegen PSV.