Filmmaker leert kinderen over pesten tijdens Week tegen Pesten

Het is de week tegen pesten en daarom gaat filmmaker Brian op de Dijk gaat met zijn lesprogramma PETS het hele land door. Maandag was hij in Vinkhuizen.

Het lesprogramma bestaat uit interactieve films, waarbij de leerlingen zelf het verloop van het verhaal kunnen bepalen. Op die manier wordt het onderwerp voor de leerlingen bespreekbaar.

“Ik ben zelf ook heel erg gepest,” vertelt Op de Dijk, die zijn films maandag op de Simon van Hasseltschool liet zien. Daar zijn ze ook opgenomen. “Daarom ben ik dit ook begonnen, om te voorkomen dat anderen meemaken wat ik heb moeten meemaken. Ik wil kinderen een handvat bieden.”

Medewerkers van de school zijn blij dat Op de Dijk het onderwerp bespreekt met de leerlingen. “Als docent is het soms echt moeilijk te zien of een leerling gepest wordt,” zegt directeur Jan Kuik. “Je hebt de klas daar echt bij nodig.”

Door de hele klas erbij te betrekken hoopt Op de Dijk dat pesten voorkomen wordt. “Dat de hele klas zich één maakt en zich samen sterk kunnen maken tegen pesten.”