Fietsersbond Groningen: “Fiets moet bepalend zijn voor verkeerssysteem”

De fiets moet het belangrijkste vervoersmiddel in de gemeente worden. Dat vindt de Fietsersbond. De komende jaren gaat de mobiliteit in de stad op de schop omdat steeds meer mensen in en naar de stad reizen.

Dat betekent dat fietspaden, autowegen, wandelroutes en het openbaar vervoer anders ingedeeld moeten worden. Maandagmiddag overhandigde de Fietsersbond hun ideeën aan wethouder Philip Broeksma van verkeer en vervoer.

“Zestig procent van de verplaatsing in de stad gebeurt met de fiets,” zegt voorzitter Wim Borghols van de Fietsersbond. “Met de fiets kan je heel veel plaatsen makkelijk bereiken, het is gezond, het is schoon… De gemeente is bezig met veel nieuwbouw, en dat kan je het best bereiken door de fiets te gebruiken.” Ze hebben een paar punten genoemd die de gemeente aan zou kunnen pakken. “Bijvoorbeeld van de kop van de Paterswoldseweg kan je een fietsstraat maken. Er wordt ook gewerkt aan de Korreweg, de Kraneweg en de Nieuwe Ebbingestraat. Daar zou je heel goed fietsstraten van kunnen maken.”

Broeksma was blij met de visie van de Fietsersbond. “De Fietsersbond zet de fiets op één, en eigenlijk doen wij dat ook. Als je kijkt naar gezondheid en ruimtegebruik, allerlei aspecten van de fiets zijn goed voor de mobiliteit. Groningen is een fietsstad en dat willen we blijven.”

De gemeente gaat de komende tijd werken aan de nieuwe mobiliteitsvisie. Iedereen in de stad mag daar over meedenken. Dat kan via deze website.