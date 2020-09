“FC Groningen trekt Noorse spits Jorgen Strand Larsen aan”

nieuws

Foto: fcgroningen.nl

De Noorse spits Jorgen Strand Larsen tekent deze week een contract bij FC Groningen. Dat meldt RTV Noord. Hij zou inmiddels de medische keuring hebben doorstaan.

De 20-jarige Jorgen Strand Larsen komt over van Sarpsborg 08 FF. De nieuwe.aanwinst scoorde tweemaal in de Noorse competitie, die nu 16 duels onderweg is. Ook gaf hij vijf assists. Hij speelde dinsdag nog als spits bij het duel tussen Noorwegen-21 en Nederland-21. Jong Oranje won met 2-0.

FC Groningen is al sinds januari op zoek naar een spits, want de club was de afgelopen maanden bepaald niet trefzeker. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus was na het vertrek van Kaj Sierhuis naarstig op zoek naar een speler die het doel regelmatig weet te vinden. Er was haast bij, want komend weekend begint de Eredivisie.