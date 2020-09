sport

Foto: Sportphotoagency.comAjdin Hrustic na de 2-0 tegen PEC Zwolle

FC Groningen middenvelder Ajdin Hrustic vertrekt naar Eintracht Frankfurt dat in Duitsland in de eerste Bundesliga speelt. Dat meldt RTV Noord



De Australiër gaat een meerjarig contract tekenen. Hrustic heeft nog een contract tot aan het einde van het seizoen en daarom krijgt FC Groningen een transfersom. Die zou rond de miljoen euro liggen.

In 2014 kwam Hrustic naar de jeugd van FC Groningen. In 2017 debuteerde hij in het eerste elftal, maar werd nooit een echte basisspeler.