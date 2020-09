FC Groningen middenvelder Ajdin Hrustic definitief naar Eintracht Frankfurt

sport

Foto: Sportphotoagency.comAjdin Hrustic na de 2-0 tegen PEC Zwolle

FC Groningen middenvelder Ajdin Hrustic vertrekt definitief naar het Duitse Eintracht Frankfurt.

Beide clubs hebben maandag overeenstemming bereikt over de transfer. Hrustic had nog een contract tot het einde van dit seizoen, dus Eintracht moet een transfersom betalen. Hoe hoog die is, is niet bekend gemaakt.

Hrustic kwam in 2014 vanaf Schalke’04 naar de jeugd van FC Groningen. De Australiër debuteerde in 2017 in het eerste elftal, speelde 75 officiële wedstrijden, maar wist geen vaste basiskracht te worden.