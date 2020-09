Familie organiseert zoekactie naar vermiste Wim Korhorn (67)

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Familieleden van de vermiste Wim Korhorn uit Groningen gaan donderdagmiddag een zoekactie organiseren. De actie wordt gehouden in samenwerking met de politie.

De 67-jarige Korhorn verdween afgelopen maandag. De familie sloeg alarm toen hij niet verscheen op de uitvaart van zijn partner. De man werd voor het laatst gezien nabij de Van Royenlaan in de wijk De Wijert. De vermiste man is blank, is tussen de 1.75 en 1.85 meter lang, hij heeft een volle baard en lange grijze haren. Tijdens zijn vermissing droeg hij een blauw jack met een rode bies op de kraag en een lichtgrijs/blauw overhemd.

Mensen die donderdag mee willen helpen zoeken zijn van harte welkom. De zoekactie start om 16.00 uur op de Van Royenlaan. Wel moet men zich van tevoren aanmelden op deze pagina. Daarnaast moet men een mondkapje dragen en zich houden aan de geldende coronamaatregelen.

Wie naar aanleiding van de foto en de beschrijving denkt te weten waar Korhorn verblijft, of hem mogelijk gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.