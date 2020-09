Extra controle op huisfeestjes om verspreiding corona te voorkomen

nieuws

Er gaat extra gecontroleerd worden op huisfeestjes met studenten. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling aangekondigd. Op die feesten wordt het coronavirus verspreid.

Naast de feesten thuis gaat het ook regelmatig mis in de horeca. Alcohol speelt een grote rol bij het niet naleven van de regels. Toch komt er geen uitbreiding van de vroege sluitingstijden. Weel wordt er rekening mee gehouden dat door strengere maatregelen in de horeca in het westen meer mensen naar Groningen komen om te stappen.

De veiligheidsregio, de studentenverenigingen, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool hebben afspraken gemaakt om het aantal besmettingen onder studenten terug te dringen.

Op de studentenverenigingen, waar het wel goed gaat, komen herkenbare rolmodellen en is er extra informatie over testen en quarantaine.

De RUG en Hanzehogeschool gaan op zoek naar ruime plekken waar studenten samen kunnen studeren. Studenten geven aan dat ze het zat zijn om thuis achter de computer te zitten. Studenten die te veel samen klitten worden aangesproken.

Naast controles op huisfeestje komt er ook extra toezicht in het Noorderplantsoen en het Stadsstrand op naleving van de coronaregels.