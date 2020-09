“Experimenteer met meer publiek bij voorstellingen”

nieuws

De cultuursector in het land moet de ruimte krijgen om te experimenteren met meer publiek bij voorstellingen. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Cultuur.

Theaters, bioscopen en andere culturele instellingen moeten zich nu nog houden aan strenge maatregelen. Als er geëxperimenteerd wordt waarbij zalen vijftig tot zestig procent gevuld kunnen worden dan kunnen de cultuurlocaties quitte draaien. Op dit moment worden er nog forse verliezen geleden omdat een zaal voor maximaal een kwart gevuld mag zijn.

Het lijkt de Raad voor Cultuur verstandig dat er per regio bekeken gaat worden wat er mogelijk is. Daarnaast schrijft de raad in het advies dat het extra steunpakket niet alleen ten goede moet komen voor gesubsidieerde instellingen. “Steun moet meer ten goede komen aan ongesubsidieerde producenten, musea en lokale instellingen, die samen het overgrote deel van de sector vormen”, aldus de Raad voor Cultuur.