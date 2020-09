Experiment met blauwe streep op verbreed fietspad Peizerweg

nieuws

Het fietspad langs de Peizerweg is opnieuw geasfalteerd en verbreed. En er wordt een proef gedaan met blauwe belijning.



In een Nieuwsbrief meldt de gemeente: ‘Ter hoogte van de Tuinland en Gamma zijn extra bromfietsdrempels geplaatst en wordt een proef gedaan met blauwe belijning. Langs het bedrijventerrein is het fietspad nu 3,5 meter breed en daarmee voorbereid op meer fietsers. Wethouder Philip Broeksma van Verkeer & Vervoer heeft het fietspad met de aannemer en ondernemers aan de Peizerweg officieel in gebruik genomen’ (foto).

De ANWB geeft in een artikel uitleg over strepen op de weg: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/strepen-op-de-weg

Mogelijk valt de blauwe streep onder categorie 8, Andere kleuren op de weg: ‘En dan zijn er ook nog de uitzonderingen, oftewel: de eigen creaties van de gemeente of provincie om bijvoorbeeld aan te geven dat hier iets bijzonders aan de hand is. Opletten dus’.