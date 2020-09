Eurosonic Noorderslag krijgt volgend jaar een fysiek en digitaal programma

nieuws

Eurosonic Noorderslag gaat in 2021 zowel een fysiek als een digitaal programma aanbieden. Dat maakte de organisatie donderdagmiddag bekend. De ticketprijzen worden eenmalig verlaagd.

Volgens directeur Dago Houben kunnen de ticketprijzen omlaag omdat er veel subsidies zijn verstrekt door overheden, als steun tijdens de coronacrisis. “Deze extra steun geeft ons de mogelijkheid om eenmalig de prijs van ons evenement drastisch te verlagen en op die manier voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Mensen die nog niet mogen, kunnen of durven reizen, kunnen voor een lagere ticketprijs kijken naar een ‘laagdrempelige digitale editie’, zo stelt Houben.

De vijfendertigste editie is in veel opzichten anders dan voorgaande jaren, zo stelt de organisatie. Volgens de organisatie is ESNS voor 2021 in een vergevorderd stadium om zowel het festival als de conferentie volgens de geldende richtlijnen vorm te geven. In de komende maand worden meer details bekend.