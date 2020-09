Erepenning voor Pennings na 45 jaar politiewerk

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling heeft dinsdagavond de Erepenning van de gemeente Groningen uitgereikt aan Monique Pennings. Zij is commissaris van politie in de eenheid Noord-Nederland en gaat nu met pensioen.

Vanwege de coronacrisis vond de uitreiking plaats in besloten kring. Monique Pennings werkte 45 jaar bij de politie in het noorden, waarvan de laatste elf jaar als districtschef in de stad Groningen. Volgens de gemeente stond Monique Pennings voor de belofte: afspraak is afspraak. Ze hield rekening met har medewerkers en wist tot in detail wat politiemensen aankunnen en wanneer dat niet meer gaat.

De Erepenning is sinds de invoering in 1998 nu 43 keer uitgereikt, onder meer aan Hans Nijland (FC Groningen), Stichting KEI, Peter Weening (Vera) en het onderzoeksteam van nobelprijswinnaar Ben Feringa.