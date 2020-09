“Er moet een mondkapjesplicht komen in supermarkten en tuincentra”

nieuws

Foto: Polina Tankilevitch via Pixabay

Er moet een landelijke mondkapjesplicht komen in supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en restaurants. Daar pleit burgemeester John Jorritsma (VVD) van de gemeente Eindhoven, en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zaterdag voor.

Jorritsma denkt dat door het dragen van mondkapjes de mensen zich veel meer bewust zijn van de aanwezigheid van het coronavirus. Maandag wordt de invoering van een mondkapjesplicht besproken door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Burgemeester Koen Schuiling ((VVD) van de gemeente Groningen, en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, liet afgelopen zomer weten niets voor zo’n plicht te voelen. De vergadering aanstaande maandag gebeurt aan de hand van een advies dat het Veiligheidsberaad heeft gevraagd aan het Outbreak Management Team, het OMT. Wat er in dit advies staat is nog niet bekend.

Jorritsma geeft toe dat er geen enkele medische noodzaak is om mondkapjes te dragen. “Maar het virus is weer bezig aan een opmars en we moeten er alles aan doen om het eronder te krijgen. Deze crisis duurt nu al veel te lang. Met een mondkapjesplicht op plekken waar heel veel mensen samenkomen creëren we het bewustzijn dat we er alles aan moeten doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en dat we alle regels gewoon na moeten leven”, zegt de burgemeester tegen het Eindhovens Dagblad.

Zowel de regio Groningen als Brabant-Zuidoost kregen vrijdag van premier Mark Rutte (VVD) het predicaat zorgwekkend. Door dit label moet vanaf zondag de horeca de deuren om middernacht sluiten en zijn bijeenkomsten van groepen van meer dan vijftig personen in principe verboden. Schuiling en Jorritsma lieten op aansluitende persconferenties weten dat aanvullende maatregelen vooralsnog niet nodig zijn.