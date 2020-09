Elzenlaan afgesloten wegens mogelijke gaslekkage in woning

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Hulpverleners hebben zaterdag aan het einde van de middag de Elzenlaan in de wijk Selwerd afgesloten vanwege een mogelijke aardgaslekkage in een woning.

De melding van een gaslekkage kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een woning waarvan de bewoners niet thuis zijn”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Wij hebben de voordeur van de woning geopend waarop medewerkers van energiebedrijf Enexis naar binnen konden. Daaraan voorafgaand hebben we met onze meetapparatuur een meting verricht. Daaruit bleek dat de situatie veilig was. Daar moet ik wel bij zeggen dat onze meetapparatuur anders is dan die Enexis gebruikt. Onze spullen meten echt op explosie gevaar.”

Volgens incidentfotograaf Mike Weening is vanwege de melding de Elzenlaan gedeeltelijk afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen de Mispellaan en de Eikenlaan.