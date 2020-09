Eerste Groningse onderzoeksdeelnemers krijgen Leidens coronavaccin

nieuws

Foto:

Vanaf maandag begint PRA Health Sciences uit Groningen met testen van een kandidaat-vaccin tegen het coronavirus op een groep van 45 proefpersonen. Het onderzoek naar het middel van Janssen Vaccines uit Leiden duurt 400 dagen.

Het onderzoek heeft volgens PRA drie doelen: Bepalen of lagere doses van het vaccin immuniteit opwekken, potentiële vaccinatieschema’s met tussenpozen van 1, 2 en 3 maanden evalueren en beoordelen in welke mate vaccinatie leidt tot mogelijke langdurige immuniteit. Na de eerste vaccinatie in september volgen twee vaccinaties op een later moment, waarvoor de deelnemers terugkomen naar het onderzoekscentrum. Afhankelijk van de onderzoeksgroep waarin er wordt deelgenomen is dat na 1 tot 3 maanden en na 5 tot 9 maanden.

Vanaf het moment dat het onderzoek te vinden was op de website van PRA Health Sciences, was er grote belangstelling voor deelname. Op dit moment zijn er al voldoende deelnemers gevonden in Groningen. Het is nog wel mogelijk om aan te melden in Utrecht (UMC) en Leiden (UMC).