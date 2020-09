Eerste extra sneltrein tussen Groningen en Winschoten rijdt mogelijk pas volgend jaar

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

De kans dat er dit jaar nog extra sneltreinen gaan rijden tussen Groningen en Winschoten ligt tussen de 50 en 80 procent. Dat blijkt uit een document van spoorbeheerder ProRail, de zogenaamde ‘Netverklaring 2022′.

In september startte aannemer Strukton met de werkzaamheden aan het spoor en aanpassingen aan de stations op de route. Volgens ProRail gaan de treinen vanaf december 2020 kunnen rijden, maar in de netverklaring omschrijft de spoorbeheerder de haalbaarheid van de streefdatum als ‘risicovol’.

In de aankomende herfstvakantie is er een treinvrije periode ingepland op het traject (van 10 oktober tot en met 19 oktober). In deze periode wordt dag en nacht gewerkt over het gehele traject, inclusief een deel van het spoor naar Veendam.

Ook de Wunderline, die nu een streefdatum heeft voor eind 2024, staat als ‘risicovol’ aangemerkt. Voor dit bouwproject is echter nog geen goedkeuring verleend. De budgettering van dit tracé staat ook op de tocht, want het geld voor dit project moet komen uit de ‘RSP-pot’. Dit geld gaat waarschijnlijk helemaal op aan het problematische Ring-Zuid project rond de stad Groningen.