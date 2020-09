Eén wedstrijd scheidt Donar van ticket Champions League

nieuws

Donar speelt aanstaande donderdag om een ticket voor de Champions League. De Groningse basketbalvereniging versloeg het Oekraïnse BC Dnipro dinsdagmiddag met 88-53.

Bij rust stond Donar al met 27 punten voor op de Oekraïners (53-26). Deze voorsprong werd in de laatste twee kwarten uitgebreid naar 88 tegen 53, een onverwacht groot verschil.

Donderdag speelt de Groningse basketbalformatie de finale van het minitoernooi in Cyprus. Het Cypriotische Keravnos of het Griekse Iraklis Thessaloniki is dan de tegenstander.