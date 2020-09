sport

De competitiewedstrijd in de hoofdklasse A op zondag tussen Be Quick 1887 en Longa’30 zaterdagavond in het Gelderse Lichtenvoorde gaat niet door.

Bij Longa’30 zijn diverse leden die corona gerelateerde klachten hebben. Die hebben zich laten testen en de uitslag wordt later deze week verwacht.

Uit voorzorg heeft de club uit de Achterhoek het sportpark tot en met zondag op slot gedaan. De KNVB staat achter het besluit van Longa’30.