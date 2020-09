Schuiling verzoekt sportverenigingen coronamaatregelen aan te scherpen

nieuws

“Op dit moment ontkomen we er niet aan dat we ook van de sportverenigingen vragen er een schepje bovenop te doen”, zo schrijft burgemeester Koen Schuiling woensdag in een brief aan sportverenigingen in de gemeente Groningen.

“De door velen geliefde derde helft duurt soms langer dan de wedstrijd”, zo gaat Schuiling verder. ”Maar met de toename van het aantal besmettingen kleeft daar een risico aan. Denk daarom na over de mogelijkheid om de kantine te

sluiten als de jeugdwedstrijden zijn afgelopen.” Ook worden de verenigingen aangespoord om ‘coco’s’ aan te stellen. Deze coronacoördinatoren moeten leden en publiek “op een vriendelijke manier wijzen op het belang van het naleven van de basisregels.”

Schuiling benadrukt dat sportclubs een beroep kunnen doen op de gemeente voor hulp. “Jullie staan er niet alleen voor. Elke gemeente heeft contactfunctionarissen die de club graag ondersteunen als het gaat om het toepassen van maatwerk voor jullie vereniging en leden. Maak daar vooral gebruik van!”