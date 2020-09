Driebondsbrug gestremd voor scheepvaartverkeer vanwege onderzoek

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Driebondsbrug over het Eemskanaal is vanaf zaterdagmiddag gestremd voor een deel van het scheepvaartverkeer. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

Scheepvaart groter dan 6.80 meter kan geen gebruik maken van de brug. Rijkswaterstaat is begonnen met een uitgebreid onderzoek. Aanleiding is een storing die vrijdagmiddag plaatsvond. De rode lampen van de brug bleven toen knipperen terwijl het brugdek omlaag stond en de slagbomen ook omhoog stonden. De situatie zorgde voor onduidelijkheid bij weggebruikers. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Een monteur wist korte tijd later de storing te verhelpen.

Het incident is voor Rijkswaterstaat aanleiding om de brug nader te onderzoeken. Hoe lang de stremming voor het scheepvaartverkeer gaat duren is onbekend.

Deel dit artikel: