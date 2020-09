Drie tieners aangehouden voor steekpartij in Lewenborg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident in Lewenborg. Dat is vrijdagmiddag bekend gemaakt.

Het gaat om twee 17-jarige jongemannen en een 18-jarige vrouw. Ze zijn allen afkomstig uit de stad Groningen. De verdachten worden gehoord door de politie.

Over de toedracht van het incident kan de politie nog geen uitspraken doen. Bij de steekpartij, die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond, kwam een negentienjarige man uit de Stad om het leven.

De politie zoekt nog steeds naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen via 0900-8844. Anoniem kan er informatie gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.