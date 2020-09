Drents trio krijgt celstraffen tot een jaar voor gewelddadige straatroof in Herewegbuurt

nieuws

De Rechtbank Noord-Nederland heeft een vierentwintigjarige man uit Emmen en een vijfentwintigjarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot een celstraf van een jaar voor de gewelddadige roof van een tas op de Fongersplaats in Groningen. Een tweeëntwintigjarige medeverdachte uit Emmen moet acht maanden de cel in, zo meldt RTV Drenthe vrijdagmiddag.

Op 8 januari 2019 werd de eigenaresse van een juwelierszaak in de Stad overmand bij haar woning aan de Fongersplaats. De vrouw werd hardhandig op de grond gegooid door de overvallers.

De overvallers gingen een jaar vrijuit na de overval. De vrouw had één van hen herkend op een foto, hij was een klant in haar winkel. Ook werd DNA van één van de mannen aangetroffen op de fiets van de vrouw.