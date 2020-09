Draverij Groningen kraakt financiële onderbouwing om drafbaan te sluiten

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen kraakt de financiële onderbouwing van het stadsbestuur om de drafbaan af te schieten.

De drafbaan moet verdwijnen uit het Stadspark, zodat het een evenemententerrein kan worden waar muzikale grootheden als Rammstein of Bruce Springsteen ontvangen kunnen worden.

Het stadsbestuur schrijft aan de gemeenteraad dat er een eenmalige bijdrage van 955 duizend euro en jaarlijks 250 duizend euro nodig is om de drafbaan overeind te houden.

Volgens de Renvereniging klopt hier helemaal niets van en valt het bedrag vele malen lager uit. Zo zou een investering van 250 duizend euro om de asfaltbaan voor beton te vervangen helemaal overbodig zijn, omdat er niets mis is met het asfalt. Ook andere investeringen in de baan noemt de Renvereniging volkomen irrelevant of kunnen veel lager.

De Renvereniging roept de gemeenteraad op om woensdag geen beslissing te nemen over het opdoeken van de renbaan op basis van onjuist cijfermateriaal.

Dinsdagmiddag werd er nog actie gevoerd bij het hoofdstation voor behoud van de renbaan. Het Peerd van Ome Loeks kreeg daarvoor een hesje aan.