“Door waterleidingbreuk De Wijert zaten 200 tot 300 huishoudens zonder water”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door de waterleidingbreuk maandagmiddag in de wijk De Wijert zaten veel meer huishoudens zonder water dan aanvankelijk gemeld werd. Dat laat het Waterbedrijf Groningen dinsdagmiddag weten.

“We hebben in eerste instantie gemeld dat er 29 aansluitingen zonder water zaten”, vertelt woordvoerder Tabitha Petter-Koers van het Waterbedrijf. “Uiteindelijk bleek het om 65 aansluitingen te gaan. Maar daarmee is het hele verhaal nog niet verteld. Op één aansluiting kunnen namelijk meerdere woningen zitten. In de buurt van de breuk staat bijvoorbeeld wat hoogbouw. Zo’n gebouw heeft één aansluiting waar meerdere huishoudens water van aftappen. Uit ons onderzoek is gebleken dat uiteindelijk twee- tot driehonderd huishoudens zonder water zaten.”

De problemen ontstonden maandagmiddag rond 16.00 uur. In een waterleiding ontstond een breuk waardoor water de straat in liep. In de Van Lenneplaan en op de Van Ketwich Verschuurlaan ontstond vervolgens een waterballet. Monteurs zijn tot laat in de avond bezig geweest met reparatiewerkzaamheden. Tegen middernacht had iedereen weer water. Om mensen van water te voorzien werd in de loop van de avond een waterwagen in de wijk geplaatst waar bewoners gratis water konden halen. Hoe de breuk in de leiding precies kon ontstaan wordt nog onderzocht.