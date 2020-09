“Donderdag veel regen en slechts 14 graden”

nieuws

De kans is groot dat er komende donderdag flink wat regen kan gaan vallen. Daarnaast komt de maximumtemperatuur deze week steeds wat lager te liggen waarbij het donderdag nog maar 14 graden wordt. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdagochtend is het grijs en zijn er perioden met druilerige regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon zo nu en dan door. Bij een zwakke of matige westenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 17 graden. In de nacht naar woensdag is er kans op wat regen en komt de minimumtemperatuur uit op 10 graden.”

“Woensdag is het droog en laat de zon zich van tijd tot tijd zien. Het wordt 19 graden. Donderdag gaat het gaandeweg de dag steeds harder regenen. De maximumtemperatuur komt dan op slechts 14 graden te liggen.”