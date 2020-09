sport

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie

Donar heeft dinsdagavond ook de derde oefenwedstrijd winnend afgesloten. Tegen het Belgische Belfius Mons Hainaut werd het in Martiniplaza 61-48.

In het eerste kwart ging het nog gelijk op, maar de ruststand was 33-27. Na het derde kwart was het 46-39.

In het laatste deel van de wedstrijd liep Donar uit naar een ruime overwinning.