Donar voor plaatsing Champions League tegen Keravnos

sport

Thomas Koenis van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Keravnos zijn donderdagavond de tegenstanders van Donar, in de finale van het kwalificatietoernooi voor de Champions League.

Donar won dinsdagavond met 88-53 van Dnipro uit Oekraine, Keravnos won na verlenging met 96-94 van Iraklis uit Griekenland. De finalisten kennen elkaar: Donar won in januari 2018 in MartiniPlaza met 40 punten verschil van de Cyprioten, maar bij beide teams staan inmiddels veel andere spelers in de basis.

De finale op Cyprus begint donderdagavond om 19.00 uur en er mag geen publiek bij zijn. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Bij winst voor Donar zou het de eerste keer zijn dat de Groningers actief zijn in het meest belangrijke Europese basketbaltoernooi.