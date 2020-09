Donar verslaat Bremerhaven na prima tweede helft

nieuws

Donar heeft dinsdagavond het laatste oefenduel vóór de start van de competitie met een overwinning afgesloten. De Groninger basketballers wonnen met 80-65 van het Duitse Eisbären Bremerhaven.

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moest het duel plotseling zonder publiek verwerkt worden. Zodoende zagen maar weinig mensen dat op en rond het speelveld van alles veranderd was: er lag een nieuwe speelvloer en dat gold ook voor de baskets, de scoreborden en de verlichting.

Bremerhaven, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland, stond halverwege met 37-32 voor. Na rust speelde Donar een stuk beter en kwam uiteindelijk met 15 punten voorsprong in de boeken terecht. Topscorer voor de Groningers was Damjan Rudez met 19 punten. Jarred Ogungbemi-Jackson scoorde punten.

Komend weekend begint de reguliere competitie. Donar speelt dan thuis tegen Almere Sailors. Dat is voor de gasten het eerste duel ooit in de in de eredivisie. Publiek is opnieuw niet welkom.