Donar klaar voor kwalificatie Champions League

Halverwege maart werd vanwege het coronavirus de basketbalcompetitie van Donar per direct gestopt. Nu zes maanden later staat er eindelijk weer eens een officiële wedstrijd op het programma. Volgende week speelt de ploeg op Cyprus kwalificatiewedstrijd voor de Champions League.

Voor Ivan Rudez wordt het zijn eerste wedstrijd als coach van de Groningse basketbalclub. Hij ziet dat zijn ploeg er klaar voor is. “Het was lastig om oefenwedstrijden in te plannen, maar in de onderlinge wedstrijden op de training zie ik dat de jongens er klaar voor zijn.” Ook aanvoerder Thomas Koenis constateert dit. “We zijn fit, sterk en kijken er allemaal erg naar uit om eindelijk weer eens in actie te komen.”

Corona

Vanwege het coronavirus zal Donar geen steun krijgen van haar eigen trouwe aanhang. Alle ploegen reizen af naar Cyprus om daar in een bubbel het toernooi te spelen. Technisch manager Martin de Vries geeft aan dat er voor de spelers eigenlijk weinig veranderd. “Normaal gesproken is het bij Europese uitwedstrijd ook zo dat de spelers eten, trainen en slapen dat zal nu niet anders zijn. Het enige wat nu niet kan is een luchtje scheppen.”

Bij tegenstander Dnipro werden anderhalve week geleden vijf coronagevallen gemeld, maar volgens Rudez geeft dat verder geen problemen. “Zij hebben de veertien dagen quarantaine er al op zitten en zullen fit zijn voor de wedstrijd.” De wedstrijd wordt volgende week dinsdagmiddag om 14.30 Nederlandse tijd gespeeld.