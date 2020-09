Docent Leon van Gelder positief getest op coronavirus

nieuws

Foto: ZanderZ - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6152869

Een docent van de Leon van Gelder-school aan de Diamantlaan in de stad Groningen is positief getest op het coronavirus. Ouders van de leerlingen op de middelbare school zijn maandag per brief geïnformeerd over de besmetting. Deze brief is in handen van OOG Tv.

In de brief staat dat de betreffende docent de gehele afgelopen week niet op school aanwezig is geweest. “De coronatest en de uitslag hiervan zijn zoals het hoort in thuisquarantaine afgewacht. Sindsdien is er geen contact geweest met medeleerlingen en collega’s”, schrijft de rector in de brief. Omdat de docent inmiddels tien dagen in quarantaine is geweest, en geen klachten meer heeft, gaat de leraar dinsdag weer aan het werk. De GGD heeft hier groen licht voor gegeven.

Omdat er een besmetting is geconstateerd op een onderwijsinstelling volgt de school het landelijke protocol waarbij de GGD advies geeft of er extra maatregelen nodig zijn. “In dit geval zijn er geen extra maatregelen nodig en is het volgens de GGD voor alle leerlingen en collega’s veilig om naar school te gaan. Op school blijven we doorlopend scherp op de coronamaatregelen en zetten we vanuit de teams alles op alles om in ons gebouw veilig met elkaar naar school te kunnen blijven gaan.”