Dit studiejaar les hebben in klas COV1D

Foto: Sicco Haring

Een groep studenten van de Hanzehogeschool keek waarschijnlijk deze week vreemd op. Zij blijken namelijk dit studiejaar in klas COV1D te zitten, terwijl hun studie niets met virussen te maken heeft.

Een bericht over de COV1D-klas werd donderdagmiddag geplaatst door het HanzeMagazine op Facebook, en werd vervolgens flink geliked. Nader onderzoek leert dat de studenten die in deze klas zitten een opleiding volgen aan het Instituut voor Communicatie, Media & IT. De groepsnaam COV zou verwijzen naar Communicatie voltijds.

Een bron laat weten dat groepen of klassen op de opleiding allemaal van deze namen hebben. Alleen pakt deze naam nu grappig uit, terwijl vorig jaar hier niemand naar gekraaid zou hebben.