“Dit jaar toch nog een Timmerdorp op Suikerterrein”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De organisatie van Timmerdorp Groningen gaat dit jaar toch nog een Timmerdorp organiseren. In de herfstvakantie gaat er een aangepaste editie plaatsvinden. Dat laat de organisatie zaterdag weten.

Normaliter wordt het Timmerdorp in de laatste week van de zomervakantie gehouden. Kinderen bouwen in vier dagen tijd met planken, spijkers en verf de mooiste hutten die samen een compleet dorp vormen. “We hebben goed nieuws”, laat de organisatie weten. “In de herfstvakantie gaat er een aangepaste editie plaatsvinden, en wel op 13, 14 en 15 oktober. Net als altijd vindt het evenement plaats op de vertrouwde plek op het Suikerterrein. Wel zijn we genoodzaakt een paar aanpassingen te doen. Zo zal het dorp dit jaar geen 4 maar 3 dagen duren. Daarnaast kunnen slechts 300 kinderen meedoen.”

De organisatie laat daarnaast weten dat alle nodige maatregelen genomen worden om het evenement corona-proof te laten verlopen. De kaartverkoop start op 16 september om 07.00 uur ’s ochtends. Ze zijn verkrijgbaar voor 40 euro per stuk. Of het Timmerdorp doorgaat valt of staat wel met het aantal vrijwilligers. “Een belangrijke voorwaarde om 300 kinderen toe te laten is dat we voldoende vrijwilligers vinden. Zijn er niet genoeg vrijwilligers dan kan het zijn dat er minder kaarten worden uitgegeven. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via deze website.