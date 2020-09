Districtsbeker: ON en GRC door, Stadspark uitgeschakeld

sport

Foto Martijn Minnema: GVAV-Broekster Boys

De eersteklassers Oranje Nassau en GRC Groningen hebben zaterdag de knock-out fase van de noordelijke districtsbeker bereikt. SC Stadspark werd uitgeschakeld.

Oranje Nassau versloeg in de derde en laatste wedstrijd Stadspark met 5-0 en werd winnaar van de poule. GRC speelde met 0-0 gelijk tegen ’t Fean en werd in een andere poule tweede. Groepswinnaar Broekster Boys versloeg in deze poule tweedeklasser GVAV Rapiditas met 4-2. GVAV werd daardoor uitgeschakeld. De eersteklassers PKC’83 en VV Groningen waren al door. PKC verloor in de laatste wedstrijd met 2-1 van WVV. Be Quick 1887 (zo) was als hoofdklasser automatisch geplaatst.

Tweedeklassers

Zaterdag tweedeklasser Gorecht uit Haren speelde met 1-1 gelijk tegen VKW en is door. Helpman (zon) werd uitgeschakeld door een 3-1 nederlaag tegen Pelikaan S, dat tweede werd. The Knickerbockers overleefde de poulefase ook niet na een 1-1 gelijkspel tegen ASVB. FC Lewenborg verloor met 6-2 van Marum en vloog er ook uit.

Lagere klassen

In de poules van lagere klassen gaan alleen de groepswinnaars door. De derdeklassers Groen Geel, Helpman (zat), Velocitas, Be Quick 1887 (zat) en Glimmen haalden het. Groen Geel won met 7-0 van Oosterparkers, Helpman versloeg Noordwolde met 3-1. Glimmen was met 5-2 te sterk voor TEO uit Ten Post. Be Quick verloor met 3-2 van Veendam 1894, maar ging op basis van het doelsaldo door. Velocitas had het vorige week al gehaald. Stadspark (zat) is er bijna, maar het duel tegen Damacota werd afgelast. Omlandia ligt er uit, maar boekte wel een 4-0 winst op Ezinge. Ook HFC’15 haalde het niet ondanks een 5-0 winst op Lycurgus.

Vijfdeklasser VVK (zat) won in die poule met HFC ook de laatste wedstrijd, 4-1 tegen Potetos, en is door. Het duel tussen de vijfdklassers Haren en Groninger Boys (zat) haalde het einde niet. De spelers van Groninger Boys stapten volgens spits Freddy de Grooth van het veld vanwege “een schandalige scheidsrechter”. Zondag staan er nog enkele wedstrijden op het programma. Daaronder is Gruno – GOMOS. Gruno moet winnen om de volgende ronde te halen. De wedstrijd is te volgen via OOG Sport vanaf 14.00 uur.