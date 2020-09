Discobar Wolter Wolthers sluit de deuren: “Groningse nacht is professioneel doodgemaakt”

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Discobar Wolter Wolthers in de Poelestraat in Groningen sluit voorlopig haar deuren. Dat maakten de uitbaters van de kroeg vrijdagmiddag bekend via Facebook. De lokale overheden zijn schuldig aan de sluiting, zo stelt de kroeg.

“Op deze manier is er geen zak aan”, zo schrijft Wolter Wolthers. “Avondklok, sta-verbod, dagelijkse strooptochten door handhaving en lege straten. ‘Politieke angstkonijnen’ krijgen de schuld van de sluiting: “De Groningse nacht is helaas professioneel doodgemaakt”

Om de kroeg door de sluiting heen te helpen, is een crowdfundactie gestart. Donateurs krijgen gratis toegang tot een feest voor de mogelijke heropening van de kroeg.