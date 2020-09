“Dinsdagochtend kans op mistbanken”

nieuws

Mensen die dinsdagochtend vroeg op pad gaan moeten rekening houden met de kans op mistbanken. Daarvoor waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag begint inderdaad met de kans op een mistbank”, vertelt Kamphuis. “Verder verloopt de dag zonnig en bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 21 graden. In de nacht naar woensdag daalt het kwik naar 11 graden.”

“Woensdagochtend begint zonnig maar in de middag neemt de bewolking en ook de kans op een bui toe. De temperatuur is met 22 graden nog prima te noemen. Donderdag is het met 17 graden al flink koeler. Er is dan veel bewolking en in de middag is er kans op een buitje.”