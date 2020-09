Dikke rij voor Arjen Lubach (filmpje)

nieuws

Arjen Lubach, Zondag met Lubach

Wellicht hebben mensen zich zaterdagmiddag afgevraagd waar die lange rij nabij het Stadhuis voor was. Het was een rij voor Arjen Lubach.



Hij is zijn nieuwe boek Stoorzender aan het promoten en deed dat hier met een signeersessie bij een boekhandel.

Zo te zien een goede dag voor de auteur en de boekhandel:

In de rij voor @arjenlubach pic.twitter.com/62htzlbUA3 — Van Der Velde Boeken (@VDVeldeBoeken) September 5, 2020

GRONINGEN! 📣

Vanmiddag ben ik op de Grote Markt bij @VDVeldeBoeken om Stoorzender te signeren. Bijvoorbeeld “Voor Bram, succes bij je stage op het booreiland.” Of iets heel anders natuurlijk. Tot straks! pic.twitter.com/WQ2QVLbEIR — Arjen | #Stoorzender (@arjenlubach) September 5, 2020