Digitale mijlpaal voor UB: 33.000 boeken online beschikbaar

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Universiteitsbibliotheek Groningen heeft deze zomer de grens van 33.000 gedigitaliseerde boeken doorbroken. In de afgelopen drie jaar werden 14.000 boeken beschikbaar gemaakt op Google Books, 18.000 werken zijn te vinden op Delpher.

Boeken die tot 1900 in Nederland zijn uitgegeven dan wel Nederlandstalig zijn, zijn nu te vinden via Google Books. Boeken die in de periode 1900-1950 in Nederland zijn uitgegeven dan wel Nederlandstalig zijn, zijn te vinden via Delpher.

De digitale collectie is het resultaat van een omvangrijk samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek, (universiteits)bibliotheken in Nederland en Google. In totaal zijn in Nederland inmiddels bijna 400.000 bibliotheekboeken digitaal beschikbaar gekomen in Google Books.