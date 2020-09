DIFTAR, drafsport en evenementen: “Je ziet nu echt dat lokale politiek leeft en er toe doet”

nieuws

Foto Evert Janse. Gemeenteraad 2020

DIFTAR, de drafsport, evenementen op het Stadspark en het mogelijk maken van een referendum. In de Groningse gemeenteraad gaat het woensdagavond over grote onderwerpen. “Je ziet met deze onderwerpen dat de lokale politiek leeft.”

Iemand die uitkijkt naar de raadsvergadering is fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen. “Ja, dit zijn de leuke vergaderingen omdat het echt ergens over gaat. Politiek gezien, maar ook vanuit de bevolking gezien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de drafsport en het organiseren van evenementen in het Stadspark. Dat zijn locaties waar veel mensen komen, het is hun achtertuin. Mensen hebben daar een mening over, en die willen ze ook laten horen.”

Gezond voor de lokale politiek

In zekere zin geldt dat ook voor DIFTAR. “Daarbij is het verhaal iets anders omdat politieke partijen en bewonersverenigingen de afgelopen maanden echt mensen gemobiliseerd hebben om hun stem te laten horen, om in actie te komen. Ik denk dat het heel gezond is voor de lokale politiek. We worden wel eens weggezet als de muizen die moeten doen wat Den Haag beslist, maar dat is absoluut niet waar. Deze onderwerpen laten zien dat de lokale politiek leeft.”

“Het gaat een spannende vergadering worden”

Raadslid Jasper Been van GroenLinks laat schriftelijk weten het met Woldhuis eens te zijn. “Ik heb enorm veel zin in morgenavond. Het gaat ergens over, en ik verwacht dat het ook echt een spannende vergadering gaat worden.”

Partijen zijn doof voor geluiden uit de samenleving

Ook fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP beschouwd de vergadering als een feestje voor de lokale democratie. “Er staan grote onderwerpen op stapel, en je ziet dat het veel losmaakt in de stad. Dus ik ga niet ontkennen dat ik best wel naar de vergadering uitkijk.” Hoewel Dijk somber is over het resultaat van de vergadering. “Op voorhand zeg ik dat het een pijnlijke vergadering gaat worden. Ik weet de uitkomst nu al, en dat zegt iets over de manier waarop het debat gevoerd gaat worden. Bewoners, belangengroepen en buurtverenigingen hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt. Enquêtes, handtekeningen. Vanuit het volk is er een hele duidelijke reactie op bepaalde onderwerpen, maar het lijkt wel alsof verschillende partijen daar helemaal doof voor zijn. Dat ze er niet naar willen luisteren.”

“Luister naar de achterban, anders raakt men het vertrouwen in de lokale politiek kwijt”

Woldhuis herkent het verhaal van haar collega. “Ja, ik ben daar ook van geschrokken. Vorige week hadden we een commissievergadering. Ik ben echt verbaasd over de starre houding die sommige partijen hebben. Voor de drafbaan zijn bijvoorbeeld vierduizend handtekeningen verzameld. Daar is tijdens die vergadering met geen woord over gerept. Ik vind dat jammer.” Woldhuis roept de partijen ook op om meer te gaan luisteren naar de achterban. “Mensen willen dat ze serieus worden genomen. Doe je dat niet dan raken ze het vertrouwen in de lokale politiek kwijt. Dat zou super zonde zijn.”

“Niet erg om soms een impopulair standpunt in te nemen”

Dijk is het daar deels mee eens. “Als coalitiepartij moet je soms een impopulair standpunt innemen. Daar is niks mis mee, als je het goed uit kunt leggen aan de mensen die om de vier jaar hun stem uit mogen brengen. Maar als de hele stad zegt dat ze een bepaalde beslissing niet zien zitten en je doet het wel, dan is dat niet verstandig. De resultaten van de vergadering van morgen geven ons in ieder geval brandstof om nog meer onze best te doen.”