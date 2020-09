nieuws

Foto Andor Heij: Dichte mist Zernike.

In grote delen van de stad is er dinsdagochtend sprake van mist. Er zijn wel grote verschillen qua dichtheid.

In delen van de stad is er nauwelijks sprake van mist, maar op andere plekken, zoals op Zernike, is er slechts zicht van enkele tientallen meters.

De mist trekt in de loop van de ochtend weer weg.