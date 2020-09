Deuren van Club Kiwi moeten een week dicht blijven na overtreding coronaregels

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Dans- en nachtclub Kiwi in de Peperstraat moet de deuren een week lang dichthouden, omdat de coronaregels er op enig moment niet zouden zijn gehandhaafd. Dat maakte de club vrijdagmiddag bekend op haar eigen Facebookpagina.

Een undercover-medewerker van de gemeente constateerde de overtredingen, zo schrijft de club: “Wij doen ons uiterste best om onze bezoekers te wijzen op de regels en gaan regelmatig hiervoor de zalen door. Volgens hen hebben wij dit niet gedaan, zelfs niet in de zaal waar deze persoon helemaal niet mocht komen, en wat hij dus ook niet heeft kunnen controleren. Twee keer heeft de gemeente aangegeven dat alles tip top in orde was. Helaas blijkt dit niet genoeg en moeten wij een week dicht.”

De club voelt weinig steun vanuit de gemeente, zo schrijven de eigenaren: “Door op deze manier te handhaven wordt het ons extra moeilijk gemaakt. Voor nu zit er voor ons niks anders op dan de komende week uit te zitten.”