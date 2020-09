Dertig nieuwe coronabesmettingen in gemeente, 49 in provincie

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds vrijdag dertig personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

In de gemeente Groningen zijn er nu 600 personen positief getest. Vrijdag lag dit nog op 570. Dit betekent een toename van 5,3 procent. Er werden in het afgelopen etmaal geen ziekenhuisopnames gemeld. In de overige gemeenten in de provincie werden tezamen 19 personen positief getest. In Het Hogeland en in Midden-Groningen gaat het om 4 gevallen, in Stadskanaal 3, in Westerwolde, Veendam en Oldambt 2 en in het Westerkwartier en Delfzijl 1. In de overige gemeenten bleven de tellers op 0 staan.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zaterdag blijkt de grootste coronabrandhaard zich in de gemeente Groningen te bevinden. Daar nam het aantal besmettingen toe van 415 naar 600, +175. In Het Hogeland gaat het om een toename van 20, Midden-Groningen 15, Stadskanaal 10, Oldambt 9, Westerkwartier 6, Westerwolde 4, Appingedam en Veendam 3, Delfzijl 2, Loppersum 1. Alleen in de gemeente Pekela werden geen nieuwe gevallen ontdekt.

Landelijk werden er in het afgelopen etmaal 1.898 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In de ziekenhuizen werden 33 mensen opgenomen, 9 van hen belandden op de Intensive Care.