Dertien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds afgelopen maandag zijn er in de provincie Groningen dertien nieuwe infecties met het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdag naar buiten bracht. In de gemeente Groningen werden tien nieuwe besmettingen geconstateerd.

Naast de gemeente Groningen kenden ook de gemeenten Midden-Groningen (1) en Het Hogeland (2) nieuwe besmettingen. Sinds de uitbraak van het virus in maart stelde de GGD in totaal 657 infecties vast, zo meldt het RIVM. In de gehele provincie werden geen ziekenhuisopnames of overlijdens door COVID-19 gemeld.

In de afgelopen week meldden GGD ‘en in heel Nederland 5.427 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Daarmee is het aantal nieuw gemelde personen met een positieve testuitslag veel hoger dan afgelopen week (3.597 personen). De grootste stijging was te zien in Zuid-Holland en Noord-Holland. De stijging was in alle leeftijdscategoriën zichtbaar, zo stelt het RIVM, maar de grootste stijging vond plaats bij mensen in de leeftijdscategorie 20-24 jaar.

Waar in de vorige weken nog de meeste besmettingen te vinden waren onder mensen die in het buitenland waren geweest, vinden de infecties in deze week juist het meeste thuis plaats. Vergeleken met vorige week is het reproductiegetal gestegen van 1,00 naar 1,17.